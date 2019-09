Per la prima volta, Papa Francesco parla di rischio scisma nella Chiesa: ma non mi fa paura

«Prego che non ce ne siano, ma non ho paura di uno scisma nella Chiesa. È una delle azioni che il Signore lascia sempre alla libertà umana».

Papa Francesco sul volo di ritorno dall’Africa verso Roma, a conclusione del suo viaggio apostolico in Mozambico, Madagascar e Mauritius, torna sulle critiche che alcuni settori, «anche all’interno della curia» rivolgono al suo pontificato. Le definisce «pillole d’arsenico» che «ti pugnalano da dietro».

E sulla possibilità che una parte dei fedeli si stacchino per fondare una loro Chiesa, uno scisma, dice: è «una situazione elitaria, un’ideologia staccata dalla dottrina».

Molte critiche sono scatenate dalle sue parole in materia sociale, ma, spiega, «quello che dico io lo diceva Giovanni Paolo II, io copio lui». Mentre, rivela, «oggi abbiamo tante scuole di rigidità dentro alla Chiesa, che non sono scisma, ma sono vie cristiane pseudo-scismatiche che finiranno male» (La Repubblica, 10 settembre).

Ecco le risposte integrali del Papa alle domande fatte dai giornalisti sul volo di ritorno dall’Africa

D: Santità, alcuni esponenti della Chiesa a Lei vicini hanno parlato di un «complotto contro di lei: c’è qualcosa che i Suoi critici non capiscono del pontificato? C’è qualcosa che lei ha imparato dalle critiche?

Papa Francesco: «Prima di tutto le critiche aiutano sempre, quando uno riceve una critica subito deve fare autocritica. Io sempre delle critiche vedo i vantaggi. Delle volte ti arrabbi, ma i vantaggi ci sono. Nel viaggio di andata verso Maputo è venuto uno di voi… sei stato tu a darmi il libro? (rivolgendosi a Nicolas Seneze, ndr. “Come l’America vuole cambiare Papa”, ecco, sapevo di questo libro ma non lo avevo letto. Le critiche non sono soltanto degli americani, sono un po’ dappertutto, anche in Curia: quelli che le dicono hanno almeno il pregio dell’onestà, e a me piace questo; a me non piace quando le critiche stanno sotto il tavolo, fanno un sorriso e poi ti danno una pugnalata alle spalle, questo non è leale, non è umano».

«La critica vera è un elemento di costruzione. Invece la critica “delle pillole di arsenico” è un po’ “buttare la pietra e nascondere la mano”. Questo non serve, non aiuta. Aiuta semmai i piccoli gruppetti chiusi che non vogliono sentire la risposta alla critica. Quando si dice: “Questo del Papa non mi piace”, faccio la critica e aspetto la risposta, vado da lui e parlo e scrivo un articolo e gli chiedo di rispondere. Questo è leale, questo è amare la Chiesa. Fare una critica senza voler sentire la risposta e senza dialogare è non volere bene alla Chiesa, è andare dietro a un’idea fissa: cambiare papa, cambiare stile, o fare uno scisma. Sempre una critica leale è ben ricevuta, almeno da me».