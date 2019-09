Il Paese in cui un evangelizzatore cattolico viene celebrato come eroe nazionale

Nel suo viaggio apostolico a Mauritius, Papa Francesco ha visitato la tomba di, missionario francese giunto nel Paese nel 1841 e diventato noto come “l’apostolo dei neri” per il fatto di aver presentato il Vangelo agli schiavi liberti. Oltre ad essere venerato come beato dalla Chiesa, è celebrato come un eroe nazionale dagli abitanti del Paese africano. La visita del Pontefice alla sua tomba è avvenuta nel giorno della sua festa, il 9 settembre, data della sua morte nel 1864.

Il beato padre Laval ha fondato ospedali, scuole e cappelle, aiutando a contenere le epidemie di colera del 1854, 1857 e 1862, oltre ad aver promosso l’istruzione, l’integrazione sociale e la formazione spirituale del popolo mauriziano.

Nella Messa celebrata a Port Louis, la capitale, Francesco ha riassunto la vita di padre Laval come caratterizzata dall’“amore per Cristo e per i poveri”, sottolineando che il sacerdote si è sforzato di imparare la lingua degli schiavi per annunciare loro la Buona Novella della salvezza.

Il missionario beato è così popolare a Mauritius che la sua festa è festa nazionale. Nella notte tra l’8 e il 9 settembre, il pellegrinaggio tradizionale al santuario Cave du Père Laval, che conserva i suoi resti mortali, riunisce folle non solo di cattolici, visto che anche i seguaci di altre religioni riconoscono il suo lavoro a favore dei poveri del Paese.