Il legame madre-figlio come non lo avete mai visto (grazie alla risonanza magnetica)

Da dove veniamo?

Professoressa di neuroscienza cognitiva al MIT e mamma: Rebecca Saxe è la prova (una delle tante, a dire il vero) che lavoro e famiglia non sono ambiti da contrapporre, perché – per quanto coinciliarli sia un’impresa quotidiana tosta – possono creare una sinergia ottima. Scienziata eccellente, la Saxe è riuscita a aggiungere un tassello fondamentale alle sue ricerche nel momento in cui ha vestito i panni di madre anche sul lavoro.

Al MIT (Massachusetts Institute of Technology, un’eccellenza mondiale nell’ambito della scienza, dell’ingegneria e del management) la professoressa Saxe si occupa di studiare il cervello dei bambini, una risorsa in gran parte ancora da esplorare per offrire risposte mediche ai problemi del cervello adulto. Afferma:

Sono una scienziata non per le risposte che arriveranno ma per le domande che ho ora. (da TEDx Talk) TEDx Talk | Youtube

Lo sguardo di uno scienziato ospita uno stupore radicale e insaziabile verso il reale e quando si esprime al meglio non ha la presunzione di accalappiare al guinzaglio il mistero del mondo, bensì di muoversi di domanda in domanda con il passo umile dello scalatore. È la metafora che usa Rebecca per descrivere il lavoro quotidiano di chi fa ricerca:

[…] arriverà forse il giorno in cui dall’alto della montagna vedremo aprirsi un panorama meraviglioso, ma la maggior parte delle mie giornate sono più simili a uno che si guarda i piedi e a ogni passo chiede a se stesso: “È questo il sentiero?”.

La spinge in questo cammino fatto di tentativi spesso vani una domanda che certamente parte da una base scientifica, ma inevitabilmente coinvolge anche lo spirito: da dove veniamo? Il cervello è una grande cassa del tesoro rispetto al tema dell’origine umana, studiare quello dei bambini è cominciare a conoscere noi stessi dall’inizio: dal punto di vista biologico ha una struttura molto fragile, ma è pieno di risorse potenti per arginare i problemi, una potenzialità che si perde via via che passano gli anni. Dunque, l’ipotesi alla base delle indagini della Saxe è che conoscere meglio le risorse del cervello infantile potrebbe aiutare a curare il cervello malato o danneggiato degli adulti, pensiamo all’Alzhaimer o al Parkinson per fare due esempi clamorosi.

Concretamente come si svolge una ricerca del genere?

Nel mio laboratorio al MIT usiamo le immagini ottenute con la risonanza magnetica per osservare il flusso di sangue nel cervello dei bambini: leggiamo loro delle storie e osserviamo come l’attività cerebrale cambia reagendo alla trama. Facendo questo riusciamo a investigare come il pensiero dei bambini si pone di fronte al pensiero altrui. (da un’intervista su Smithsonian)

L’ipotesi è entusiasmante, ma la realizzazione non è così facile. La procedura della risonanza magnetica è uno strumento eccellente (permette di visualizzare l’interno del nostro corpo in modo non invasivo ed è del tutto innocua per l’organismo), ma non va molto d’accordo con l’esuberanza dei piccoli. Il paziente deve essere introdotto in un macchinario rumoroso e deve stare fermo per un tempo abbastanza lungo. Da scienziata, la Saxe era arrivata alla conclusione che fosse impossibile ottenere qualcosa di buono; il bambino non trattiene la pipì, si agita e però, affinché l’esame funzioni, il soggetto deve esssere proprio sveglio. Con questi dati alla mano, l’esito poteva essere quello dello scalatore che si accorge di aver preso un sentiero impraticabile.

È stato a questo punto che, smessi i panni da scienziata, Rebecca ha intravisto una soluzione possibile osservando il problema con gli occhi di mamma.

Istantanea di un amore universale

La Saxe lo definisce il suo «golden gol», l’esperienza della sua prima maternità è coincisa con l’empasse nella sua ricerca da neuroscienziata. Le è venuta l’intuizione che, avendo accanto la sua mamma, un bambino potesse rimanere calmo per un tempo abbastanza lungo, o almeno sufficiente al buon esito di una risonanza magnetica. Ha perciò deciso di provarci col suo bambino, è entrata con lui nell’apposita apparecchiatura. Schiacciata dentro quel “tubo rumoroso” con suo figlio a cantare canzoncine, farsi succhiare il pollice ed elargire coccole, Rebecca è diventata una scienziata sui generis: per molte volte l’esperimento è fallito e allora – ricorda lei stessa – «mi trovavo a pensare come cambiare la procedura, mentre cambiavo un pannolino».

Forse, durante tutti quei tentativi, era l’occhio della scienziata a prevalere, affiancato dalla pazienza squisitamente materna; ma di fronte al primo risultato positivo l’esperienza scientifica si è indissolubilmente legata a quella affettiva. Nell’aprile 2015 la risonanza magnetica ha restituito un’istantanea unica nel suo genere, che mostra il legame di Rebecca e suo figlio.

Un’insolito ritratto madre-figlio, senza dubbio. La somiglianza della struttura interna del corpo, l’impatto emotivo di un bacio visto da una prospettiva così insolita ha generato un’esplosione di reazioni, soprattutto in Rebecca e nei suo colleghi.