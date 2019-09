Una preghiera per superare la tentazione di giudicare la gente a prima vista

Quando notiamo qualcuno, che sia un amico, un familiare, qualcuno che incontriamo sui social media o una persona che non conosciamo affatto, è facile indulgere in un giudizio immediato. In qualche modo tendiamo a pensare di conoscere tutti i dettagli, e iniziamo a considerare quelli peggiori.

È una delle abitudini più difficili a cui mettere un freno, e per molti di noi sarà una lotta costante per tutta la vita. Fondamentale per spezzare questa abitudine è il fermo proposito di emendarsi. Dobbiamo scegliere liberamente di fermare i nostri giudizi affrettati e di pensare meglio degli altri, soprattutto quando conosciamo a malapena i dettagli delle situazioni.

Ecco una preghiera attribuita a Tommaso da Kempis che chiede l’aiuto di Dio per superare la tendenza a giudicare gli altri in base a ciò che vediamo:

Donami, Signore, di sapere quello che dovrei sapere,

di amare quello che dovrei amare,

di lodare ciò che Ti è più gradito,

di valorizzare ciò che è prezioso ai Tuoi occhi,

di odiare ciò che Ti offende.

Fa’ che non giudichi in base a ciò che vedono i miei occhi

e secondo ciò che dicono uomini ignoranti,

ma che possa discernere con vero giudizio tra le cose visibili e spirituali,

e soprattutto che possa chiedermi sempre ciò che è più gradito alla Tua volontà. Amen.