Dio ti ha creato unico, e nessun altro può occupare il tuo posto al mondo

di Pablo Perazzo

Credo che tutti, a un certo punto della vita, ci siamo chiesti “Chi sono?” Quello che in genere non è molto chiaro è l’importanza trascendentale che ha la risposta che diamo a questa domanda. Dalle conclusioni a cui arriviamo sulla base dello sforzo di guardarci dentro e prendere coscienza della nostra identità dipende il tipo di vita che avremo – quale senso avrà la vita e quanto saremo felici.

È una delle domande fondamentali che dobbiamo porci nella nostra esistenza, come “Da dove vengo?”, “Dove vado”, “Qual è la mia missione in questo mondo?” Per questo, oggi vorrei riflettere insieme a voi su tre punti concreti.

1. Siamo unici e irripetibili

Kieferpix - Shutterstock

La risposta alla domanda non è semplicemente descrittiva: sono peruviano, ho vent’anni, mi piace il calcio, il mio piatto preferito è la lasagna… Serve uno sforzo di riflessione che ci porti a renderci conto del fatto che siamo unici e irripetibili, non solo rispetto alle persone che esistono attualmente, ma in relazione a quelle di tutta la storia dell’umanità.

Questa consapevolezza ci fa scoprire l’immenso valore che ha ciascuno di noi. Come conseguenza, ognuno ha una missione molto specifica nella sua esistenza. Non è una casualità che esistiamo. Solo se scopriamo noi stessi ed entriamo in sintonia con la nostra persona potremo dare inizio a questa missione.