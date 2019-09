4 modi per rendere la vita eucaristica anche se non si va a Messa tutti i giorni

Vorreste assistere alla Mesa ogni giorno ma per qualche ragione non potete?

Può essere difficile trovare il tempo, soprattutto per chi ha un lavoro impegnativo e per le mamme di bambini piccoli, e anche se c’è il tempo durante la settimana non ci sono sempre Messe disponibili, perché si abita lontano da una chiesa o perché tutti gli orari coincidono.

Anche se non si riesce ad andare a Messa ogni giorno, però, si può comunque condurre una vita eucaristica. L’Eucaristia è “fonte e culmine” della vita cristiana, e vivere in e con Gesù nell’Eucaristia può trasformare la nostra vita spirituale. Ecco quattro modi per riuscirci.

1 Offerta mattutina

A volte penso che l’offerta mattutina sia la preghiera più difficile della giornata. Non perché sia lunga – quella che uso io non lo è affatto! -, ma perché è la prima.

L’offerta mattutina tradizionale è profondamente eucaristica. La Messa è un sacrificio, e nell’offerta del mattino uniamo l’offerta della nostra giornata all’offerta divina del sacrificio eucaristico:

“O Gesù, attraverso il Cuore Immacolato di Maria ti offro le mie preghiere, le mie azioni, le gioie e le sofferenze di questa giornata per tutte le intenzioni del tuo Sacro Cuore, in unione al Santo Sacrificio della Messa nel mondo, in riparazione per i miei peccati, per le intenzioni di tutta la mia famiglia e dei miei amici, e in particolare per le intenzioni del Santo Padre”.

Recitando l’offerta mattutina possiamo essere certi del fatto che tutta la nostra giornata – comunque vada! – è unita a Gesù e viene offerta nella Messa.

2 Letture della Messa del giorno

La Messa non riguarda solo il momento della Santa Comunione. Riguarda anche il fatto di ascoltare la voce di Dio nella Liturgia della Parola.

Quando sentiamo la Scrittura a Messa, stiamo ascoltando la voce di Cristo, che ci parla sia individualmente che come Chiesa. Le letture bibliche ci aiutano a preparare il nostro cuore a ricevere la Parola di Dio, Gesù stesso, nell’ostia e nel calice.

Un modo per vivere ogni giorno in modo eucaristico, che riusciamo ad andare a Messa o meno, è leggere e meditare sulle letture bibliche. È facile trovarle online e nei messali. Si possono leggere tutte le letture del giorno o solo il Vangelo.

La bellezza di tutto questo è che si starà pregando con le stesse Scritture che i cattolici di tutto il mondo stanno ascoltando.