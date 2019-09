Vanessa Incontrada a chi la critica: le imperfezioni vi rendono uniche, amatele!

Attrice, conduttrice, ex modella,è un personaggio molto amato dal pubblico italiano e con grande seguito sui social. In questi giorni ha condiviso sul suo profilo Instagram le foto delle vacanze al mare, e

Scatti che la ritraggono felice, libera, bellissima e naturale. Forse è proprio la naturalezza a non essere più accettata in un mondo ormai abituato all’artificio, ai filtri, alle app elimina difetti. Stiamo sempre a valutare il nostro aspetto, ripiegati su noi stessi. Mi viene in mente una catechesi di don Fabio Rosini in cui a tal proposito diceva, anzi, strillava: “non è importante che sia bello tu ma che sia bello ciò che ami!”.

Amate le vostre imperfezioni, vi rendono uniche!

Quella della Incontrada è una storia vecchia e noiosa, perché sono anni che la bella spagnola è presa di mira per via delle sue forme (magari ad averne!) ma oggi non ci soffre più, è una donna sicura e felice: così “risponde” ricordando a tutti, e alle donne soprattutto, che sono proprio le imperfezioni a renderci uniche e speciali.

Come darle torto? Mi vengono in mente il nasone di Barbra Streisand, le orecchie un po’ a sventola di Kate Hudson, le occhiaie di Carolina Crescentini!

Purtroppo ci convinciamo che la bellezza sia esclusivamente questione di misure, proporzioni, simmetrie. Diventiamo nemiche di noi stesse apparendo così brutte davvero, e sempre più intransigenti con gli altri. Ehmm… volevo dire con le altre. Ha proprio ragione la comica Teresa Mannino quando in suo famoso sketch dice: “Gli uomini al mare guardano le donne, le donne al mare guardano… le donne”.

Tutto è cominciato quando era incinta

L’attrice, ha raccontato a Domenica In, che ha cominciato a ricevere attacchi 10 anni fa durante la gravidanza, parole pesanti che l’hanno ferita in un momento così speciale e unico per ogni donna come l’attesa di un figlio.

Quelle critiche mi hanno fatto male perché durante la gravidanza ho avuto dei problemi e mangiavo molto (…) Se fra un anno dovessi perdere 20 chili mi diranno che sono depressa, si chiederanno se ho un amante o se mi sono lasciata con il mio compagno (Vanity Fair).

E anche dopo il parto le offese non si sono affievolite, anzi! Perché il diktat di oggi è “tornare immediatamente in forma”:

Sembrava quasi che avessi commesso un peccato, che avessi ammazzato qualcuno. E invece avevo solo preso dei chili (Ibidem).

Questo accanimento nei confronti del suo fisico non la turba più come una volta, oggi l’attrice si accetta per quello che è, dichiara, cellulite compresa.

La cellulite ce l’ho, le smagliature pure, ma che devo fare? Fa parte della vita avere periodi in cui ci si sente meglio e altri peggio, e alla fine bisogna accettarsi. Non vuol dire che non mi prendo cura di me, anzi mi alleno spesso perché mi fa bene (Vanity Fair).

Vanessa… non una reginetta ma una regina!

A volte dimentichiamo di essere donne, non corpi da valutare a pezzi, porzione per porzione. La bellezza è l’insieme dell’aspetto e della storia di una persona, ma anche e soprattutto di ciò che suscita nell’altro, del suo carattere, del suo charme. E Vanessa di fascino ne ha da vendere, anzi, da regalare a chi continua a criticare le sue forme generose invece di cominciare ad accettare ed amare le proprie.