Sono in ospedale e penso: lottare ha senso e pregare ancora di più!

Stamattina all’Ospedale. Mi siedo, paziente.Quasi tutti anziani. Molti, soli. Passano barelle con uomini soli. Ti guardano, come per dirti qualcosa.Qualche volta un figlio premuroso li accompagna. Qualche volta no. In sala d’aspetto, volti spauriti, occhi che sembrano cercare qualcosa, come disorientati: un sorriso, una carezza, un grado di umanità. Personale impeccabile, i medici che abbiamo incontrato. Ma non è questo il punto: uscito di lì, mi sono detto: “… che bagno di realtà”.Dunque lottare – come si può – ha un senso.ancora di più.

QUI IL LINK ALL’ARTICOLO ORIGINALE PUBBLICATO DA ALESSANDRO BENIGNI