Le tazze di casa mi ricordano che vale sempre la pena aiutarsi!

Le tazze della colazione sono unHanno ogni sorta di uso: caffè, caffelatte, latte, tè, tisana, limonata calda, brodo…Nella nostra famiglia le tazze sono fondamentali poichéCosa significa, letteralmente, essere ospitali? Significa sapere cheSignifica relazionarsi costantemente con le persone che ci circondano, facendo spazio nel nostro piccolo orticello. Significa, non per ultimo,(pensiamo al latte caldo per chi ha la tosse) eDiscussioni, chiacchierate, rassicurazioni, decisioni e risoluzione di piccoli drammi: una tazza di tè con qualche biscotto, corrobora il corpo e lo spirito.Ecco perché abbiamo tante tazze, nella nostra famiglia:Dopotutto non bisogna preparare prelibatezze, se vogliamo ospitare un amico. E ce lo ricorda il Vangelo (Luca 10, 41-42) che mette in risalto il fatto che Marta si perda dietro alle pietanze, mentre Maria ascolta il Maestro. E, inoltre, un amico insistente può solo essere aiutato (Luca 11, 5-8).

PS. Le mie tazze sono quelle del ripiano sopra. Sono assolutamente vietate ai bambini.

E no, i bambini non hanno accesso a tutto.

