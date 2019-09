Preghiera per chiedere alla Madonna la forza di assistere un figlio sofferente

Ci sono momenti nella nostra vita di genitori in cui dobbiamo veder soffrire i nostri figli. Può essere un’esperienza terribile, e può anche scuotere le basi della nostra fede.

In quei momenti può essere utile ricorrere alla Madonna Addolorata, che ha sperimentato tutta la crudeltà del vedere il proprio Figlio soffrire davanti ai suoi occhi. Non poteva far altro che asciugare le lacrime del Figlio, ed era impotente quando Egli ha preso su di sé la croce.

In mezzo a quell’oscurità, però, ha avuto grande forza e speranza. Non ha perso la sua fede in Dio, e ha meditato il significato di tutte quelle cose nel suo cuore.

Se in questo momento avete bisogno di forza, recitate questa preghiera e permettete alla grazia di Dio di entrare nel vostro cuore:

Madre nostra addolorata, sei rimasta accanto alla croce piena di una forza che veniva dall’alto, condividendo le sofferenze di Gesù, e con tenera cura lo ha preso tra le braccia piangendo. Ti lodiamo per la tua fede, che ha accettato la vita che Dio aveva progettato per te. Ti lodiamo per la tua speranza, che ha confidato nel fatto che Dio avrebbe fatto grandi cose in te. Ti lodiamo per il tuo amore per aver affrontato con Gesù le sofferenze della Sua Passione. Santa Maria, fa’ che possiamo seguire il tuo esempio e stare accanto ai nostri figli quando hanno bisogno di conforto e di amore. Madre di Dio, restaci vicino nel momento della prova e prenditi cura di noi nelle nostre tante necessità. Prega per noi adesso e nell’ora della nostra morte.

Amen!