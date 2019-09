8 citazioni dalle Scritture da portare con sé in vacanza

Prendersi del tempo libero per andare in vacanza può sembrare a volte un lavoro – pianificare tutto, fare le valigie, sistemare gli animali domestici e assicurarsi che in casa sia tutto chiuso come si deve. Quando ci allontaniamo dalla nostra routine quotidiana, però, ci apriamo a tante esperienze nuove, e rafforziamo il nostro rapporto con chi amiamo di più.

Viaggiare non è tuttavia mai esente da stress. Per rendere le vacanze più rigeneranti e piacevoli possibile è di grande aiuto un po’ di preparazione spirituale. Traendo ispirazione dalla Scrittura, possiamo trovare le risposte a dubbi e paure e ai possibili ostacoli che potremmo trovare sul nostro cammino. E anche se siamo lontani da casa, la Bibbia si dimostra la vera bussola, guidandoci verso il nord e la nostra ultima fonte di riposo: Dio nostro Padre.