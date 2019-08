Il proverbio sioux che vi renderà più comprensivi

È capitato a tutti noi di aver giudicato in modo precipitoso una persona che avevamo di fronte. Interpretiamo i segnali ed emettiamo rapidamente un giudizio di valore che non è sempre quello corretto.

Avete mai pensato che il vostro giudizio affrettato può farvi commettere degli errori? A volte sono cose senza importanza, ma in altre occasioni possono provocare un dolore a chi ci circonda e anche a noi stessi.

Perché ciò non accada, contiamo sulla virtù della prudenza, che ci aiuta ad agire in modo giusto, adeguato e con moderazione.

Per essere prudenti

Ci si deve informare bene su quello che ci è stato detto o che è accaduto, e riflettere prima di emettere un giudizio e agire.

Se è necessario, chiederemo ad altri di darci la loro opinione su quel tema (cercando persone con autorità per esperienza o conoscenze).

Mettersi nei panni dell’altro

La comprensione è fondamentale. Mettersi nei panni dell’altro è un ottimo modo per farsi carico di quello che accade e del motivo per cui si è agito in un certo modo.

Ad esempio, quando un collega di lavoro in una riunione si mette sulla difensiva e non è ricettivo nei confronti delle proposte degli altri, prima di giudicarlo bisogna cercare di parlare con lui e capire perché si comporta in quel modo.

Anziché giudicare precipitosamente si deve cercare di essere comprensivi, perché in questo modo si capirà meglio il comportamento altrui, che non dev’essere sempre quello che desideravamo.

Prima di giudicare qualcuno…

Per essere comprensivi, ci aiuterà una frase saggia dei sioux che riflette molto bene questa idea:

“Prima di giudicare qualcuno, cammina per 3 lune nei suoi mocassini”.

Tre lune (tre notti, o tre mesi nel calendario lunare) significa dedicare del tempo, e camminare con i mocassini altrui significa mettersi nei suoi panni, sentire ciò che prova e ragionare in base alla sua prospettiva.

Mettetevi al posto dell’altro, fatevi un’idea reale di quello che accade a un’altra persona e vedrete che giudicarla non sarà applicare la giustizia “a secco”, ma bagnarla d’amore.