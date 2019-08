Tra i primi casi di satanismo accertati: le messe nere alla corte di Luigi XIV

Con il termine “” si intende la celebrazione al contrario della Santa Messa cattolica trasformandola in tal modo in Messa demoniaca. Nel 1600, la nobile corte del “re sole”,(1638-1715), chiamata dai posteri “la corte dell’arsenico” perché molti nobili erano stati ammazzati tramite avvelenamento, era assiduamente frequentata da una certa, detta La Voisin, vedova Montvoisin, nata a Parigi nel 1640 e condannata a morte quaranta anni dopo, bruciata viva in un rogo sulla piazza di Greve, giudicata colpevole insieme a 36 complici.

La donna era intima di numerose dame di corte,in particolare della contessa de Montespan, la favorita del re ed inoltre era clandestinamente nota come chiromante, procuratrice di aborti, preparatrice di veleni e filtri d’amore, ma, soprattutto, la Voisin si dedicava alla celebrazione di messe nere ed infatti vendeva anche ostie consacrate da utilizzare per riti stregonici. Il suo obiettivo insieme ai suoi collaboratori era quello di arricchirsi, mentre per le sue clienti, già ricche, lo scopo era di conseguire il favore del re o di qualche importante personaggio di corte. Il boia di Parigi le forniva grasso di impiccati e molte donne erano pronte ad eseguire ogni suo ordine, parimenti sacerdoti e sicari.

Negli archivi della Bibliothéque Nationale è stata rivenuta una confessione della figlia, Marguerite Monvoisin che dichiarò: “Ho visto mia madre Catherine accompagnare una donna velata nel padiglione in giardino e aiutarla a stendersi nuda di fronte all’altare con le braccia aperte e un cero in ogni mano. Il prete, Étienne Guilbourg, recitò la messa al contrario in onore di Satana e depose sul ventre della donna il calice colmo del sangue tiepido di un bambino appena sacrificato. Terminata la messa, Guilbourg possedette la donna e, dopo essersi bagnato le mani nel calice, lavò il sesso di entrambi.