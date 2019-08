I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

Siete già immerse nel caos deiQuelli vecchi da vendere e i nuovi da acquistare? Coraggio: avete tutta la nostra comprensione!

Noi abbiamo scelto anche questa settimana 5 libri da consigliarvi, ma state serene: non ci sarà bisogno di fargli la copertina, né di scrivere sopra il nome, o di attaccare qualsiasi etichetta sperando che i vostri figli non li perdano o rovinino già prima dell’inizio di scuola. Sono libri per voi, per farvi guardare dentro, per farvi scoprire quanta bellezza c’è anche nella sofferenza, per ricordarvi quanto siete amate da Dio e di come tutto fiorisce nelle sue mani di Padre.