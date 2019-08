di Anita Baldisserotto

Alle mie amiche “single senza compromessi”: GRAZIE. Perché orientate il vostro cuore a Gesù sapendo che è una fatica pazzesca ma ne vale la pena. Perché non ascoltate il mondo che vi dice di mollare tutto, abbassare l’asticella e uscire con il primo ragazzo attraente che capita con annesse gratificazioni affettive e sensuali ma scegliete una relazione sentimentale secondo la luce di Cristo. Io faccio il tifo per voi.

Parlo alle mie amiche che si sentono chiamate al matrimonio, ovviamente, e includo tutte le donne che vivono la stessa situazione: non scendete a compromessi in una relazione di coppia, ma mantenete saldi i vostri valori, la vostra fede, chi siete. Perché la vostra identità profonda non è se siete o no in una relazione, se siete sposate o meno, se avete figli o no ma è che siete figlie di Dio.

Questo non significa che l’ipotetico fidanzato debba essere per forza una persona di grande fede e nemmeno che nella vita non si possa sbagliare o cadere in mille modi, ma la scelta definitiva deve essere coraggiosa: l’amore secondo il disegno di Dio, che è vertiginoso ma non impossibile.

Il contesto oggi è incasinatissimo. Sembra non ci siano uomini disposti a un per sempre. Ma come dice la mia “amica” Emily Wilson (avrete capito che vado matta per questa youtuber americana…), non ha mai incontrato nessuna donna felice di essersi accontentata di una relazione non buona, di essere scesa a compromessi su questioni importanti, mentre conosce tanti esempi di donne felici, anche single, perché vivono appieno la loro relazione con Dio. Anche io le conosco. Vi abbraccio!!!

