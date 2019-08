Professoressa adotta un ex alunno di 30 anni che stava morendo per strada

Michelle Girard è una professoressa del Texas (Stati Uniti), ed è diventata la protagonista dei notiziari dopo che un suo ex alunno di 30 anni è stato ritrovato mentre vagava in strada. Chris Barrington, che ha le capacità mentali di un bambino di sei anni, è stato localizzato dalla Polizia due mesi fa. Vagava per le strade da due giorni. Suo padre aveva la leucemia e non riusciva a prendersi cura del ragazzo.

Quando i poliziotti hanno chiesto a Chris il nome di una persona con cui potessero entrare in contatto, egli ha fornito il nominativo di una sua ex docente – Michelle Girard –, anche se non si parlavano da anni.

La Girard, ovviamente, aveva lasciato un segno su Chris, e si è offerta da adottarlo. Purtroppo il padre del ragazzo è morto di recente, lasciandolo completamente solo.

Ora la Girard è ansiosa di garantire che Chris sperimenti molte cose che ha perso. “Non ha mai avuto un regalo di compleanno, una festa di compleanno, Natale, Ringraziamento, nulla. Quest’anno sarà quindi pieno di novità per lui”, ha affermato la professoressa.

Come ha spiegato la Girard, l’esistenza di Chris è stata molto difficile, e ora “merita una buona vita”. Grazie alla generosità e la compassione della sua ex professoressa, speriamo che Chris abbia davanti moltissimi anni felici!