Sei una madre esausta? Prova questa preghiera a Santa Rosa da Lima per trovare forza

Santa Rosa da Lima sentì la chiamata di Dio alla vita consacrata, ma i suoi genitori non la capivano e non la condividevano. Desideravano fortemente che si sposasse, e spesso la ridicolizzavano per le scelte che compiva.

Di fronte all’opposizione dei genitori, Rosa rimase a casa e si dedicò alla preghiera e alle opere di carità. Pregava molto per i suoi genitori, sperando che un giorno comprendessero la sua chiamata ad essere sposa di Cristo.

In seguito i genitori ebbero dei problemi finanziari, e quindi lei lavorava tutto il giorno e cuciva tutta la notte. Anche se il padre e la madre non la trattavano bene, Rosa li rispettava e li aiutò quando si trovavano in una situazione di bisogno.

Ecco una preghiera che invoca l’intercessione di Santa Rosa per le madri, in particolare quelle che hanno bisogno di forza:

Santa Rosa, vergine devota, rosa fragrante nel giardino di Dio, che sbocci dolcemente tra le spine della tribolazione e della grave mortificazione, bianca come la neve nell’immacolata innocenza del tuo cuore, che brilli nell’amore di Dio che ti consumava.

La tua devozione ai tuoi genitori era così grande che hai lavorato giorno e notte per alleviare la loro povertà, e ti sei presa teneramente cura di loro quando erano malati.

Figlia gratissima e umilissima, abbi pietà di me e dei miei figli. Insegnami, attraverso una condotta realmente cristiana, a meritare la calorosa gratitudine dei miei figli. Insegna loro ad apprezzare il mio amore e i tanti sacrifici che faccio volentieri per il loro bene; insegna loro a ripagare con amore filiale e obbedienza, e soprattutto con fervide preghiere per me.

Benedici me e tutta la mia famiglia. Possano i nostri cuori essere intimamente uniti anche nelle avversità. Fa’ che non riponiamo la nostra felicità nella prosperità temporale, ma piuttosto nella speranza di una eterna benedizione futura.

Santa patrona dell’America, prega anche in particolare per tutte le madri cristiane, perché la vita e i sentimenti cristiani possano essere risvegliati ovunque tra loro. Possano questi sentimenti diffondersi ampiamente, unendo tutte le famiglie nell’unica grande famiglia divina, in cui Gesù Cristo possa vivere e regnare con Dio Padre e lo Spirito Santo. Amen.