Papa Francesco: le operatrici umanitarie sono segno della vicinanza di Dio

Oggi ricordiamo tutte le donne coraggiose che vanno incontro ai fratelli e alle sorelle in difficoltà. Ognuna di loro è segno della vicinanza e della compassione di Dio. #WomenHumanitarians — Papa Francesco (@Pontifex_it) August 19, 2019

“Oggi ricordiamo tutte le donne coraggiose che vanno incontro ai fratelli e alle sorelle in difficoltà. Ognuna di loro è segno della vicinanza e della compassione di Dio”. È quanto scrive Papa Francesco in un tweet lanciato dal suo account @Pontifex. L’occasione è lache si celebra oggi. La Giornata è stata istituita dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di ricordare gli operatori umanitari in servizio in tutto il mondo, ma anche quanti sono morti aiutando le persone più povere, emarginate e vulnerabili. Quest’anno, la Giornata mondiale umanitaria è dedicata, specialmente, alle donne che lavorano, in tutto il mondo, in scenari di crisi. In questo video, delle Nazioni Unite con sottotitoli in inglese, si ricorda il fondamentale contributo delle operatrici umanitarie per dare risposte a quanti hanno bisogno di aiuti e assistenza.

