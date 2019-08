Conoscete l’associazione cattolica “Philangeli”? Sapete cosa fa?

“Una nuova ondata di interesse e devozione si sta verificando nei nostri giorni. Una nuova associazione mondiale in onore dei santi angeli, appropriatamente chiamata Philangeli, è stata istituita, con approvazione Episcopale, in molti paesi fin dal 1950. Al momento l’associazione dei Philangeli si trova in Inghilterra, in Canada, in America, in Australia, in India, a Roma.

Come implica il nome stesso, i membri di questa associazione desiderano diventare amici veri degli angeli. Oggetto di questa nuova società che è aperta a uomini e donne, chierici, religiosi, e laici, è invocare i santi angeli per la conversione del mondo e per l’istituzione del regno di Cristo Re e per pregare per l’intenzione dei membri dell’associazione. Oltre ai giorni di festa dei tre Arcangeli e quello degli angeli custodi, i Philangeli onorano la nostra Beata Signora con il titolo di Regina degli angeli il 2 Agosto (Porziuncola o Santa Maria degli angeli). L’associazione ebbe origine in Inghilterra nel 1950”.