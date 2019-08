Il libro incredibile che prova che la nostra vita è un miracolo

Come posso dirlo? Ecco qui: questo è molto più di un semplice libro.

È un rito di passaggio, nel senso più positivo del termine. Un viaggio che inizia in un mondo finito e porta a un universo infinito, divino, in cui si viaggia di meraviglia in meraviglia, alla ricerca della propria ragion d’essere.

È proprio questo l’invito rivolto da questa originale pubblicazione: “Venite e vivete nello spazio divino che è l’Odissea della vostra ragion d’essere!” Questo invito tiene fede a tutte le sue promesse!

Com’è possibile?

L’aspetto geniale di questo libro, a differenza di tutti gli altri, è che offre un autentico ritiro spirituale a casa propria, o anche in vacanza.

Dall’inizio alla fine, il pellegrino-viaggiatore viene guidato sulla via dell’elevazione spirituale, tanto esigente quanto sublime. Tutto quello che dovete fare è trovare un’ora al giorno per sette giorni, come una sorta di ritiro. Da quel momento ci si prenderà cura di voi. Seguite la guida. Non vi impedirà di avventurarvi in terreni difficili, ma vi garantirà di rimanere sulla giusta via e di non perdere i tanti tesori che ci sono da vedere, ascoltare, contemplare e meditare.

Una prospettiva di conversione e missione che cambia tutto

In passato, la predicazione cristiana della conversione e della missione si concentrava sulle “cose ultime”. La vanità della vita terrena era dimostrata nella prospettiva della morte e del Giudizio Finale. Si doveva andare in giro e dire “Ricordati che sei mortale!”, e portava frutto. Molti si convertivano e cambiavano vita.

Al giorno d’oggi, nessuno parla più di morte e di prospettive escatologiche. Questo libro suggerisce chiaramente di tornare a queste idee, ma non rivivendo una “predicazione della paura”, quanto piuttosto proponendo una predicazione di gioia e felicità. L’obiettivo di questo libro sorprendente non è dirvi “Ricordati che sei mortale!”, ma dirvi “Ricordati che sei eterno!” E questo cambia tutto.