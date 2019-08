Il sorprendente gesto di fede di Egan Bernal, campione del Tour de France

De todas las escenas del @letour_es, me quedo con la bendición de @Eganbernal, es una muestra de los valores de un líder y de sus méritos para ganar! pic.twitter.com/QhyaSXAvJH — Edgar E. Martínez C. (@edgamart) July 29, 2019

Que momento más bonito, ese abrazo con el alma y la bendición al hermano. ❤️ Morí de amor. #EganBernalCampeon #ElTourEsColombiano #EganBernal pic.twitter.com/LB0T0Svn5y — Jeshika Cuartas🦋🕉⭐️ (@JeshikaCuartas) July 28, 2019

Egan Arley Bernal Gómez ha sorpreso il mondo con un bel gesto della fede cattolica che ha sempre praticato in casa. Negli Champs Élysées, in diretta televisiva e davanti a centinaia di giornalisti di tutto il mondo, il campione ha fatto il segno della croce sul fratello Ronald, che a sua volta ha benedetto Egan. Poi Egan e i suoi genitori hanno fatto lo stesso, scambiandosi simultaneamente il segno della croce.

Il campione del Tour de France, un giovane di cui fino a qualche settimana fa si sapeva ben poco ma di cui oggi tutti parlano con ammirazione, ha compiuto questo gesto in modo semplice e naturale, dopo aver battuto rivali del calibro del britannico Geraint Thomas, dello spagnolo Alejandro Valverde, dell’italiano Vincenzo Nibali e del francese Julian Alaphilippe, e i suoi compatrioti Nairo Quintana e Rigoberto Urán.

Anche se alcuni commentatori di Europa e America erano convinti che Egan avrebbe vinto la terza competizione più importante del mondo dopo i Giochi Olimpici e i Mondiali di Calcio, ben pochi credevano che lo avrebbe fatto ad appena 22 anni e solo tre anni dopo essere entrato nel mondo del ciclismo professionistico.

La Colombia – Paese ciclistico per eccellenza dagli anni Cinquanta del XX secolo, con un enorme prestigio soprattutto a livello di percorsi di alta montagna – si è emozionata nelle ultime settimane per ciascuna delle pedalate del giovane ciclista, diventato un punto di riferimento per i giovani colombiani.

La storia di Egan Arley e della sua famiglia è segnata da sacrifici, disciplina personale, umiltà e un’ammirevole unità familiare.