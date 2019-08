6 situazioni della vita quotidiana in cui Dio ci risponde in modo meraviglioso

di Kenneth Pierce

Abbiamo tutti giorni o momenti in cui ci sentiamo tristi e vediamo tutto come se fosse sotto un cielo grigio e nuvoloso. La nostra testa va da una parte e il nostro cuore dall’altra, e ci costa sorridere o guardare con calore il mondo che ci circonda.

A volte ci sforziamo perfino di trovare argomentazioni o motivi per affondare nella nostra solitudine e nella nostra amarezza. Quanto è facile trovare delle ragioni per commiserarci e giustificare la nostra tristezza!

A volte penso che ci sia una soluzione molto facile per quei giorni: guardarci allo specchio. Ovviamente non per compiacerci del nostro aspetto o per trovare altre ragioni per sprofondare nella tristezza, ma per ricordare due verità incredibili, che se ci pensassimo con profondità (e ci credessimo) per un minuto cambierebbero tutta la nostra vita: numero uno, sono immagine e somiglianza di Dio, numero due, sono figlio di Dio.

Dio non è “come un padre”, lo è davvero. Gesù ci ha invitati a rivolgerci al Padre come figli, e San Paolo lo ha scritto in modo vero e profondo: “E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! Quindi non sei più schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà di Dio” (Galati 4, 6-7).

Forse i nostri genitori non sono stati i migliori, e questo a volte fa distorcere un po’ il modo in cui possiamo intendere Dio come Padre. Ad ogni modo, anche se i nostri genitori non sono stati esemplari, possiamo sempre pensare a come avrebbero dovuto essere, o magari a come vorremmo essere noi come genitori.

Mi è venuto in mente che a Dio possiamo rivolgere molte frasi che spesso abbiamo rivolto ai nostri genitori, solo che risponde in modo diverso.

1. Papà, ho bisogno di soldi! (Non ci mancherà mai il necessario)

Chi non ha mai chiesto denaro ai genitori? Forse a volte i nostri genitori non possono darci quello che chiediamo loro, ma con Dio sappiamo che non ci mancherà mai il necessario.

A volte diciamo ai nostri padri – e soprattutto alle madri – “Ho fame!” Dio mette a nostra disposizione come cibo il suo corpo e il suo sangue nell’Eucaristia, oltre a tutte le grazie che ci offre per alimentare la nostra vita spirituale.