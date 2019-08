Madre-figlia, secondo la scienza è il rapporto più forte

Konstantin Yolshin | Shutterstock

Nella psicologia dell’adulto e del bambino si dà priorità allo studio del rapporto di ogni individuo con la sua famiglia. Alcuni ricercatori statunitensi hanno deciso di affrontare questo tema analizzando separatamente ogni legame. L’obiettivo dello studio, pubblicato dal The Journal of Neuroscience, era dimostrare perché e come si trasmettevano certe patologie all’interno della famiglia, e si è constatato che la trasmissione avveniva soprattutto tra madre e figlia, dimostrando così la forza del legame tra loro. Un rapporto che potrebbe spiegare molte cose.

Dettagli dello studio sui legami familiari

I ricercatori della California hanno selezionato 35 famiglie in buona salute, senza disturbi neurologici o psichiatrici, senza precedenti di consumo di farmaci forti o droghe e senza controindicazioni per la risonanza magnetica. Grazie a questo esame, è stata elaborata una “mappa” del cervello.

Le analisi riguardavano i rapporti padre-figlia, padre-figlio, madre-figlio e madre-figlia in quantità quasi equivalenti.

L’obiettivo dello studio era soprattutto quello di capire perché e come la depressione e i disturbi dello stato d’animo sembravano trasmettersi tra i membri delle famiglie, principalmente tra madri e figlie.