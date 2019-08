Ex militare sovietico realizza la sua vocazione infantile e viene ordinato sacerdote

Vatican News ha pubblicato la storia sorprendente, ispiratrice ed emozionante di Victor Pogrebnii, che ha 73 anni ed è sacerdote da 7. Prima di essere ordinato sacerdote a Kiev, in Ucraina, il 7 gennaio 2012, è stato un militare sovietico, e quindi ha dovuto fingere per decenni di non credere nel Dio che amava invece profondamente. In questo calvario, però, Dio non lo ha mai abbandonato, arricchendolo con la grazia incommensurabile, prima di ricevere il sacramento dell’ordine, di ricevere anche quello del matrimonio e sperimentare la benedizione di essere marito, padre e nonno.

Quando la moglie, che amava intensamente, è stata chiamata alla vita eterna, il vedovo ha avuto la serenità e la maturità di discernere che quel “Sì” che aveva custodito per tutta la vita per essere pronunciato davanti a Dio avrebbe potuto finalmente essere detto a voce alta e in piena luce, con il solido sostegno dei suoi figli e dei suoi nipoti. Il “Sì” al sacerdozio eterno di Gesù Cristo.

Il villaggio natale

Slobozia-Raşcov è un villaggio nel cuore della Transnistria, un territorio separatista della Repubblica di Moldavia. Nel corso degli anni è stato la culla di molti sacerdoti cattolici e perfino di un vescovo, grazie alla resistenza e alla resilienza di una comunità cattolica attiva e convinta che non è stata sconfitta dall’ateismo che il regime comunista ha imposto alla regione quando questa era ancora annessa all’Unione Sovietica. I cattolici di Slobozia-Raşcov non hanno avuto paura neanche di costruire una chiesa senza alcuna autorizzazione negli anni Settanta, sotto l’oppressione implacabile del regime comunista di Mosca.

L’esercito sovietico

Il desiderio di diventare sacerdote è stato violentemente aggredito nel cuore di Victor quando il regime lo ha convocato per servire la Marina militare sovietica, e quindi lo ha costretto non solo ad allontanarsi definitivamente da Slobozia-Raşcov, ma anche a rinunciare, almeno formalmente, al Dio a cui voleva dedicarsi corpo e anima.

Via Vatican News

Responsabile e talentuoso, Victor è progredito nella carriera militare, arrivando ai gradi più alti. Tutto questo, però, non ha spento chi era davvero:

“Ero riuscito a conservare la fede e gli insegnamenti dei miei genitori, ma ormai avevo intrapreso la carriera militare, ero stimato e mi erano state assegnate anche delle responsabilità. La mia vita era cambiata, avevo anche conosciuto una brava ragazza, che nel 1970 divenne mia moglie, per cui all’altare sì, sono arrivato, ma per essere un buon sposo”.