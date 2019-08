Quei santi che somigliano un po’ a noi

I santi sono spesso associati a degli esseri perfetti, senza difetti. Vengono rappresentati come personaggi privilegiati, capaci di restare 24 ore davanti al Santissimo Sacramento senza che il pensiero di una merenda possa sfiorare i loro pensieri. Così quando Papa Francesco ha pubblicato una Esortazione apostolica che ci richiama alla santità ( Gaudete et Exsultate )… il dubbio prevale sulla speranza. Eppure ecco 10 esempi che proveranno come prima di essere santi essi fossero uomini fatti e finiti. Anche per quanto riguarda eccessi e difetti meglio noti come “peccati”.