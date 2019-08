Siamo tutti feriti dal male ma anche tutti chiamati alla santità!

Sono sconvolta. Ho appena saputo chequalche settimana faPer pietas ometto i dettagli. Ancora una volta, tocco con mano come ciascuno di noi siaNessuno può dirsi sicuro di se stesso o di se stessa; nessuno può ergersi a giudice del suo prossimo, perché

Per carattere e per indole tendo sempre a vedere più il bene che il male, e a cercare di scorgere e di credere nell’…innocenza originale che il buon Dio ha seminato nel nostro cuore ben prima che il male inquinasse la nostra bellezza. Ma so anche che in tutti noi esseri umani c’è l’inquietante capacità di compiere il male, di essere violenti, di diventare disperati.

Quando abbiamo creduto a colui che ci vuole infelici e abbiamo smesso di fidarci di Dio, abbiamo cominciato a pensare che libertà sia la possibilità di scegliere fra due cose, come se compiere il bene o il male equivalesse a vestirsi di rosso o di giallo. La libertà è invece la possibilità di realizzarsi, di essere felici; e queste abitano soltanto nell’amore, che è ciò per cui siamo stati creati.

Eppure questa fragilità ci abita, e talora sembra quasi possederci. Io so che Dio lo sa, e che i limiti della sua misericordia sono senza confini. Io so che la compassione di Dio è così forte da aver voluto farsi uomo e dare la vita per noi, purché noi potessimo essere salvati. E spero che, quando la storia umana fluirà nell’amore eterno di Dio, anche tutta la violenza, l’ingiustizia, la sofferenza e la cattiveria dell’uomo troveranno pace nella misericordia del Signore.

Forse ora è tempo solo di tacere, e di cercare di avvolgere i ricordi, le domande e la confusione in un abbraccio che sia quello della tenerezza del Padre. Un giorno capiremo. Per ora, possiamo solo stringerci gli uni agli altri, e cercare di vivere nell’amore la solidarietà fra coloro che sono – tutti – feriti dal male ma anche – tutti – chiamati alla santità.

QUI IL LINK ALL’ARTICOLO ORIGINALE PUBBLICATO DA CHIARA BERTOGLIO