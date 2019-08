Quale santo può aiutarvi a vendere casa?

Vendere casa può essere difficile. Per questo, molti cattolici si rivolgono a Dio pregandoLo di illuminare la persona giusta perché compri la loro casa.

Uno dei più popolari santi intercessori è San Giuseppe, il padre adottivo di Gesù. Cattolici, protestanti, agnostici e perfino molti atei si rivolgono a lui per una vendita rapida.

La tradizione (di cui spesso si abusa in modo superstizioso) vuole che si seppellisca una statua di San Giuseppe in giardino e poi si inizi a pregare una novena al santo. Se è difficile risalire alle origini di questo costume, gli agenti immobiliari sono stati pronti ad abbracciarlo e a regalare statuette di plastica, indipendentemente dalla loro religione.

Uno dei motivi principali per i quali viene invocato San Giuseppe è il fatto che si è preso cura di Gesù e della Vergine Maria. Ha avuto il compito di trovare una casa per la sua santa famiglia durante l’esilio in Egitto, ed è riuscito a far fronte alle necessità dei suoi cari.

Un altro santo che molti invocano quando cercano di vendere la propria casa è San Giuda, patrono delle cause impossibili. Il fatto che sia associato alla vendita delle case è dovuta principalmente alla sua capacità di aiutare chiunque si trovi in una situazione disperata.

Quando vendere la casa è più difficile del solito, San Giuda è l’intercessore perfetto.

Ad ogni modo, tenete a mente il fatto che è sempre Dio che dona una casa, anche se spesso lo farà mediante l’intercessione di un santo. È uno dei tanti misteri divini, verificato tante volte nel corso del tempo.

Come ha detto Gesù, se avremo fede come un granello di senape nulla sarà impossibile per noi. Più abbiamo fede in Dio, più facilmente vedremo il Suo progetto dispiegarsi davanti ai nostri occhi.