10 fatti sul cattolicesimo che potrebbero sorprendervi

Il cattolicesimo è molto più di quello che sembra. Quella a cui molte persone si riferiscono come alla “Chiesa cattolica romana” è solo una delle 24 Chiese cattoliche, ad esempio. Le altre sono Chiese cattoliche orientali con una propria gerarchia e che usano vari riti liturgici ma sono in comunione con il Papa.

1) Non solo un servizio religioso

La Messa, o Liturgia Divina, non è semplicemente un servizio religioso. La fede cattolica insegna che in ogni Messa viene reso presente il Sacrificio di Cristo sulla Croce. Stando in ginocchio (o in piedi, come fanno i cattolici orientali) durante la consacrazione dell’Eucaristia, un cattolico è misticamente in presenza della Crocifissione sul Calvario.

2) ‘Una, santa, cattolica e apostolica’

Un’ininterrotta catena di successione caratterizza la gerarchia della Chiesa cattolica. Cristo ha dato un incarico ai dodici apostoli, e ciascuno di loro a sua volta lo ha dato ai vescovi, che a loro volta hanno ordinato altri vescovi e sacerdoti. E allora ogni sacerdote e vescovo di oggi, inclusi il Papa e i patriarchi delle Chiese orientali, ha un lignaggio che risale direttamente agli apostoli. È per questo che la Chiesa è nota come “Chiesa apostolica”.

La Cattedrale di San Doimo, sede dell’arcidiocesi di Split-Makarska, in Croazia, è considerata la più antica cattedrale cattolica al mondo ancora in uso nella sua struttura originaria, risalente al 305.

3) Immagine della Vergine

Un’immagine nel museo dell’Università di Yale tratta dagli scavi di Dura-Europa, in Siria, è ritenuta la più antica rappresentazione esistente della Vergine Maria, risalente al III secolo.

4) Una nube di testimoni

Più di 10.000 persone nella storia sono state dichiarate sante, ovvero qualcuno che conosciamo è in Cielo. Molti sono martiri, parlando in senso stretto coloro che hanno dato la propria vita per la fede. Nel XX secolo ci sono stati più martiri che nel resto della storia della Chiesa.