I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

Qual è l’ultimo libro che avete acquistato? Io ne ho comprati due in vacanza, in un belsul lungomare di Porto Cesareo che nella notte si illumina delle luci delle barche e delle bancarelle. In mezzo all’odore di pop corn, zucchero filato e acqua marina, con mio marito non abbiamo resistito al. E poi mi ha colpito la premura con cui il proprietario spolverava ciascun volume, uno ad uno, per togliere mi piace pensare, oltre la polvere,

Fruga, fruga, gira e rigira intorno al banco nemmeno fossi un predatore, alla fine sono finita nello scatolone della letteratura per bambini e ragazzi e ho scelto di comprare per mia figlia, per quando sarà più grande e potremo leggere insieme, Piccole donne e Fiabe lunghe un sorriso di Gianni Rodari.

Tornati a casa ho riposto con soddisfazione i due piccoli tesori sul ripiano della biblioteca – che parolone! è un semplice scaffale – che le sto preparando e dalla quale potrà attingere, spero con entusiasmo e curiosità, tra qualche anno.

Anche voi amate comprare libri per i vostri figli? nipoti? figliocci?

Ed ora scorrete la nostra galleria fotografica per scoprire i titoli che abbiamo selezionato per voi donne, ma non solo!, questa settimana.

Buone vacanze e buona lettura!