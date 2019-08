2 agosto 1980: la strage alla stazione di Bologna

Oggi da otto secoli è il giorno del Perdono d’Assisi, il giorno che San Francesco ha estorto per amore a Cristo per portare anime in paradiso. Ogni orrore, ogni male inflitto agli altri, a noi, a Dio può essere distrutto e la nostra libertà esserci restituita. Basta pentirsi sinceramente.

Persino gli esecutori materiali della terribile strage nella sala d’aspetto della seconda classe alla Stazione di Bologna di 39 anni fa possono ottenere il perdono divino e girare finalmente davvero liberi, sebbene costretti a scontare la giusta pena della giustizia umana. Persino i mandati, tuttora ignoti.

Invece sono a piede libero da un pezzo e inspiegabilmente e di un loro eventuale pentimento nessuna traccia. Il miglior modo per restare prigionieri del male compiuto e insultare le vere vittime di quell’efferato atto terroristico insieme alla dignità di un paese che voglia dirsi civile.

Così ricorda e commenta Mario Adinolfi su Facebook stamane:

La mattina del 2 agosto 1980 una bomba piazzata nella sala d’aspetto della stazione centrale di Bologna è esplosa e ha causato 85 morti e 200 feriti. Secondo sentenza passata in giudicato a uccidere queste persone sono stati Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, condannati all’ergastolo, con Luigi Ciavardini condannato a trent’anni perché minorenne all’epoca dei fatti. I tre appartenevano ai Nuclei Armati Rivoluzionari, al terrorismo neofascista che si ritrova in varie forme dietro tutte le stragi della storia del terrorismo in Italia. La sentenza di colpevolezza è stata pronunciata a carico di Mambro e Fioravanti da innumerevoli collegi giudicanti in tutti i gradi di giudizio fino in Cassazione, l’associazione dei familiari delle vittime della strage che ha seguito con ovvia attenzione tutto l’infinito iter processuale si dichiara soddisfatta della sentenza che considera congrua, anche se non sono stati ancora evidenziati i mandanti dei tre Nar condannati.

La Cassazione ha pronunciato sentenza definitiva di condanna all’ergastolo per Mambro e Fioravanti nel 1995, i due incomprensibilmente nel 1998 e nel 1999 hanno avuto subito accesso alla semilibertà e sono incomprensibilmente totalmente liberi da anni.

Non si sono mai pentiti né dissociati, hanno complessivamente 17 ergastoli da scontare in due, due miliardi di euro da risarcire alle loro innumerevoli vittime che non risarciranno mai, ma sono liberi. (Mario Adinolfi)