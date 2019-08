10 film da vedere in famiglia quest’estate

Da un giorno all’altro l’antenna della TV ci ha mollato e noi siamo una famiglia che non ha molte altre risorse, tipo abbonamenti a Netflix, SKY e simili. Il nostro ironico gioco serale naufragava miseramente: era la piccola sfida tra genitori e figli di riuscire a trovare di giorno i giorno qualcosa di decente anche nella misera programmazione estiva e non a pagamento. Lo schermo è andato a nero, il risultato è stato che(l’adolescente & i video di Youtube, il fratello & i videogiochi, la sorella minore & i mille giochi da tirar fuori dall’armadio, mamma e papà & gli occhi semichiusi sul divano).

Ho protestato a questo deserto umano. Non che arrivi a sera con un’esorbitante voglia di intrattenitmento a tutti i costi ( … sonno arretrato ne abbiamo?) però è estate, e i bambini possono stare alzati un po’ di più. La sera è l’unico momento davvero condiviso in famiglia, abbiamo bisogno di ritrovarci dopo i litigi o le lontananze quotidiane; insomma la vecchia cara abitudine di guardare un film tutti insieme ha mostrato il suo volto più fecondo. E’ emerso anche il bisogno di regalare ai miei figli delle storie che siano davvero degne di questo nome. Ci siamo resi conto di cosa ci proprinano le serie all’ultima moda o molte osannate pellicole hollywoodiane? Montaggi convulsi, storie piene di ansia e terrore, visioni apocalittiche, mai un lieto fine, spesso l’incombere di un destino tragico e ingiusto. Senza dubbio è lo specchio di ciò che l’umano sta seminando fuori da una esperienza di vera speranza incontrata, quella a cui il cristiano da il nome di Buona Novella. Ma la voce fuori scena di molte trame non è neppure quella autenticamente tragica che apre alle domande più vere: è solo una voce di scontento che sussurra confusione, stordimento, piacere passeggero che lascia l’amaro in bocca.

Ok, stop con la lamentela. Mi sono messa a pensare a un cineforum domestico, a ripescare dalla memoria alcuni film che voglio rivedere e di cui voglio ridere, piangere e parlare insieme ai miei familiari. Le storie, oltre a darci qualche ora di distrazione e puro piacere, hanno il tocco magico di essere come porte, aprono stanze delle nostre emozioni che hanno bisogno di una spintarella per essere spalancate. Più di una volta è capitato che, dopo la visione di un film, qualche figlio sentisse spontaneamente voglia di tirare fuori argomenti personali che papà e mamma avevano invano tentato di sondare. E’ così. Le storie nascono con la tribù seduta attorno al fuoco, nascono per il bisogno di uno svago che misteriosamente ci porta al centro di noi.

Ovviamente, sono usciti dal cassetto della memoria mille titoli. Altrettanti non sarò riuscita a ricordarli. Mi è venuta voglia di fare una proiezione non stop de Il signore degli anelli e Le cronache di Narnia. Chi lo farà, ce lo racconti … .

Qui ho raccolto solo 10 spunti, spero che vi stimolino a tirar fuori dal cassetto della memoria altri titoli imperdibili. I temi che ho tenuto come guida per questa selezione che è assai esigua sono: l’avventura che porta in dote sorprese, il bisogno di nutrire la fantasia, la meraviglia impensabile che è la realtà, fare i conti con il male e la propria coscienza, la famiglia come luogo di ferite e di cura, le prove della vita che dal dolore portano alla speranza, le amicizie impensabili. Ne aggiungereste altri, vero? Quali?