È venuto il momento di ricominciare a credere e a costruire cattedrali!

Nelle antiche chiese era fondamentaleLa Chiesa doveva essere lo specchio terrestre della Gerusalemme celeste e con la sua bellezza. Laha anche un secondo significato. Il braccio verticale sostiene il braccio orizzontale. Il braccio verticale e l’amore per Dio. Il primo comandamento, dice Gesù Cristo, èÈ il braccio verticale che sostiene quello orizzontale.

Nelle orripilanti chiese post conciliari la verticalità si è persa. Il tabernacolo non si sa dove sia. È messo da qualche parte. Il Crocifisso se è messo davanti all’assemblea ha una posizione per cui il celebrante gli volta le spalle. Perché il celebrante non gli volti le spalle bisogna metterlo di lato. La potenza simbolica di questo: il tabernacolo da qualche parte e crocifisso di lato, è micidiale. La grande chiesa (nuova Ndr) costruita a Fatima è orrenda: tracagnotta, bassissima: solo orizzontalità. Su piastrelle da bagno pubblico le immagini sacre sono in forma di graffito. Gelido aspetto di sala conferenze qualsiasi. Dietro un brutto Crocefisso una specie di agnello con volto umano. L’omaggio alla Madonna è una specie di piscina per bambini piccoli su cui galleggia una barchetta con su scritto Stella Maris. Il momento è venuto di ricominciare a credere in qualcosa e costruire cattedrali.

