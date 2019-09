Come la pornografia uccide il matrimonio…e la castità

di Pablo Perazzo

Il tema della pornografia e di come vivere la sessualità abbraccia praticamente tutte le dimensioni della nostra vita – la consapevolezza di me stesso, la mia famiglia, le mie amicizie, il modo in cui intendo l’amore che vivo con il mio partner nel matrimonio. Una risorsa eccellente per parlare di questo tema è il documentario Brain. Heart. World, che potete visionare qui.

Ho pensato di condividere con voi alcune riflessioni che mi sembrano molto importanti per la vita matrimoniale. Il motivo principale che mi ha spinto ad analizzare questo ambito – uno dei nuclei più fondamentali della nostra società – è il fatto che constato con enorme tristezza l’aumento sempre più notevole di liti e divorzi.

Parlo con tante donne e tanti uomini che soffrono profondamente per il loro matrimonio, che anziché una bella via verso la felicità diventa una croce pesante, che spesso non sopportano più. Vediamo tanti divorzi, famiglie distrutte e bambini che soffrono a livello psicologico, destinati a portarsi dietro traumi e problemi per il resto della vita. Analizziamo quindi alcuni punti.

1. La sessualità nel matrimonio come via verso la felicità

“Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio” (Matteo 5, 8). Questa beatitudine, che è la via di un cristiano che cerca di vivere come il Signore Gesù, parla della purezza del cuore e ha un rapporto molto stretto con la purezza sessuale che siamo chiamati a vivere se vogliamo realizzarci in questo aspetto della vita, da persone umane quali siamo. La virtù della castità può suonare oggi come qualcosa di repressivo e perfino antiquato, ma quello che cerca in realtà questa virtù è orientarci perché viviamo rettamente la sessualità e sperimentiamo l’esperienza più piacevole attraverso una dimensione della vita come Dio l’ha voluta per noi.

L’esperienza sessuale vissuta correttamente, lungi dal libertinaggio e dal disordine morale, esige quindi uno sforzo. Dio stesso ha voluto che la coppia sposata viva e goda di questa esperienza sessuale carnale. Non ho alcuna paura a dirlo a voce alta: care coppie, siate felici e fate della vostra relazione sessuale una dimensione fondamentale per la felicità.

2. La vita sessuale della coppia non si riduce all’atto coniugale

Un coniuge può vivere la propria sessualità in modo pieno e gioioso nella misura in cui la realizza “guardando al partner come una persona” e non come un oggetto di piacere, uno strumento per colmare le sue necessità impulsive. Perché ciò sia possibile, è necessario conoscere, rafforzare e vivere la virtù della castità, che significa fondamentalmente vivere la dimensione sessuale in modo puro e ordinato.

Il corpo si subordina difficilmente al vero amore, e il piacere carnale può distruggere il rapporto matrimoniale. La castità, intesa in modo positivo, cerca di preservare il valore oggettivamente necessario della sensualità e dell’affettività, che forniscono il “materiale” perché sia possibile l’amore nella coppia. Se non c’è la virtù della castità è molto difficile mantenere il retto ordine, sia dal punto di vista sensuale attrattivo che da quello affettivo e sentimentale, visto che – per colpa del peccato – l’uomo ha una forte tendenza al soggettivismo egoista.

Il soggettivismo fa sì che si perda di vista la dimensione oggettiva dell’amore, come un bene che “offro” all’altra persona. Questo può accadere perché si è ad esempio troppo preoccupati per il piacere sessuale del rapporto, piuttosto che cercare una soddisfazione in cui si comunichi entrambi portando l’aspetto sessuale al piano dell’amore tra due persone, e non semplicemente a una soddisfazione carnale.

Quello che la virtù della castità cerca di preservare è l’aspetto più importante per la coppia: il suo amore spirituale.