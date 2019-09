Video virale di suore che ballano ad un concerto in Polonia

Avete mai visto centinaia di suore che ballano insieme a un concerto? È accaduto in occasione del III Congresso dei Giovani Consacrati , svoltosi dal 13 al 16 settembre in Polonia, nel santuario della Divina Misericordia a Cracovia-Łagiewniki e nel Centro San Giovanni Paolo II.

L’incontro ha avuto come tema “Libertà nello Spirito Santo”, accompagnato dalla citazione biblica “Dove c’è lo Spirito del Signore, c’è la libertà” (2 Cor 3, 17). Il programma ha incluso interventi, preghiera in comune e personale, lavoro in gruppi, testimonianze e scambio di esperienze.

Pronti a vedere la gioia di aver dedicato la propria vita a Cristo? Guardate il video!